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У світі на порядку денному стоїть одне питання: що робити з Росією?, – публіцист

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У світі на порядку денному стоїть одне питання: що робити з Росією?, –Гольдфарб
У світі на порядку денному стоїть одне питання: що робити з Росією?, –Гольдфарб / Фото з вільних мереж

Ситуація довкола отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля вже перейшла у політичну площину. Тож сьогодні на порядку денному, і не тільки в контексті отруєння Скрипаля, стоїть одне питання: що робити з Росією?

Таку думку в коментарі виданню "Гордон" публіцист, науковець і глава Фонду Литвиненка Олександр Гольдфарб.

"Я думаю, вся ця справа вже перейшла у політичну площину. У британців немає сумнівів, що це за речовина і хто стоїть за отруєнням. Тут є і шпигунська складова – британці напевно знають, за що до Скрипаля дісталися. Він все-таки колишній шпигун", – сказав публіцист.

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Він також припустив, що швидше за все, у Британії є інформація про отруєння Скрипаля, яку там не розголошують.

"Більше того, вони переконали США, Францію і Німеччину. А значить, надали їм переконливі докази. Тому жодної зовнішньої експертизи їм не потрібно. Нічого доводити самим собі їм не потрібно. Докази необхідні для громадської думки. А вона ділиться на два табори: тих, хто вірить англійцям, і тих, хто вірить Москві. Що британці з цим усім робитимуть – незрозуміло. Війну починати вони явно не мають наміру", – висловив переконання Гольдфарб.

Зараз на порядку денному одне питання: що робити з Росією? Не тільки в контексті отруєння Скрипаля, а взагалі. Ні в кого вже давно немає сумнівів, що російський режим можна порівняти з іранським або сирійським. У західних країн є способи обвалити Росію за тиждень-місяць, наприклад, повністю ізолюючи її банківську систему. Це призведе до колапсу. І невідомо, чи добре це для людства,
– розповів публіцист.

Він констатував, що політика Заходу – робити так, щоб агресивні дії дорого коштували Росії, тому вводяться санкції. Не дивлячись на те, що вони працюють, офіційна Москва не змінює свою політику.

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"Світ так влаштований, що цивілізовані країни періодично входять у конфлікт з варварськими країнами. Це конфлікти з нацистами, комуністами, ісламістами. І досі цивілізований світ завжди здобував перемоги. Можливо, буде потрібно 20-30 років, щоб нинішній російський режим пішов на звалище історії, як нацисти і комуністи", – припустив Гольдфарб.

Теги: Новини Росії Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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