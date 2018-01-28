У світі трапилася найбільша крадіжка криптовалюти: деталі
02:22, сьогодні 938 Читать новость на русском
Одна з найбільших бірж криптовалют у світі японська Coincheck через хакерську атаку втратила крипто валюти на 534 мільйони доларів.
Про це повідомляє ВВС.
Вкрадені гроші Coincheck зберігали у гарячому гаманці, який під'єднаний до Інтернету та перебуває у режимі онлайн. Такий гаманець на відміну від "холодного гаманця" зберігає кошти в автономному режимі.
Хакерська атака відбулася у п'ятницю. На біржі Coincheck дізналися про неї лише через вісім із половиною годин.
Якщо крадіжку з Coincheck підтвердять, вона буде найбільшою в історії щодо цифрової валюти.
Джерело: 24 Канал
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