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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У світі трапилася найбільша крадіжка криптовалюти: деталі

02:22, сьогодні 938 Читать новость на русском
Крадіжка криптовалюти
Крадіжка криптовалюти / Фото з відкритих джерел

Одна з найбільших бірж криптовалют у світі японська Coincheck через хакерську атаку втратила крипто валюти на 534 мільйони доларів.

Про це повідомляє ВВС.

Вкрадені гроші Coincheck зберігали у гарячому гаманці, який під'єднаний до Інтернету та перебуває у режимі онлайн. Такий гаманець на відміну від "холодного гаманця" зберігає кошти в автономному режимі.

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Хакерська атака відбулася у п'ятницю. На біржі Coincheck дізналися про неї лише через вісім із половиною годин.

Якщо крадіжку з Coincheck підтвердять, вона буде найбільшою в історії щодо цифрової валюти.

Теги: Кримінальні новини Криптовалюта Японія
Джерело: 24 Канал
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