У світі відзначають День свободи преси: яке місце посіла Україна у рейтингу утисків ЗМІ

В Україні та світі 3 травня відзначають Всесвітній день свободи преси. Офіс омбудсмана оприлюднив фактори, які впливають на ситуацію зі свободою слова на території України. А також оприлюднив рейтинг свободи преси.

Всесвітній день свободи преси відзначається з 1993 року, за ініціативою Генеральної конференції ЮНЕСКО та за підтримки Генеральної Асамблеї ООН. До цього дня міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" складає Індекс свободи преси, передає Офіс Омбудсмана України у фейсбуці.

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Згідно з Індексом свободи преси, за останній рік Україна піднялася на шість позицій, посівши 96 місце. Втім, уже в першому кварталі 2020 року експерти зафіксували в Україні 62 випадки порушень свободи слова.

Переважна більшість цих порушень стосувалася фізичної агресії проти журналістів. Продовжують фіксуватися факти перешкоджання журналістській діяльності та утисків свободи преси і в умовах карантину через пандемію COVID-19,

– мовиться у повідомленні.

Суттєво впливають на ситуацію зі свободою слова на території нашої держави збройна агресія Російської Федерації на сході України та анексія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Водночас на тимчасово окупованих територіях України робота незалежних журналістів практично неможлива. За даними Національної спілки журналістів України, впродовж останніх п'яти років зафіксовано понад 300 випадків тиску на журналістів у Криму.

Утиски журналістів в анексованому Криму передбачають: