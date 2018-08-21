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У світі забагато "ніякої" музики, – Бебешко про сучасний шоу-біз

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Володимир Бебешко у шоу-бізі з 80-х років
Володимир Бебешко у шоу-бізі з 80-х років / 24 канал

На світовій музичній сцені не вистачає нових хітів, переконаний український аранжувальник і продюсер Володимир Бебешко.

Про це йдеться в статті Катерини Петренко для 24 каналу: "Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте, – продюсер Бебешко про Кузьму та нинішній шоу-біз".

Зараз велика деградація музики у всьому світі. Навіть на Заході немає нових хітів. Вони звертаються до старих виконавців і роблять рімейки на їхні старі хіти,
сказав Бебешко.

На його думку, на українській сцені музика теж стала одноманітна і нецікава. Мовляв, не вистачає хітів, хоча є непогані виконавці.

Окрім того, в українському шоу-бізі досі значний попит на стьоб.

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"Це тому, що забагато взагалі ніякої музики. "Дзідзьо" намагається трохи стібатися, у нього це органічно виходить. А більше й не знаю, у кого виходить добре стібатися… А от фріків значно більше. Стьоб – це не так просто. Треба попітніти, щоб він був хороший і якісний. У стьобі є філософські тексти і є пародія, висміювання когось. А фріки – просто клоуни", завершив продюсер.

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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