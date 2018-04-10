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У Світовому банку назвали умови зростання української економіки

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Світовий банк
Світовий банк / Фото з вільних джерел

Якщо Україна не залучатиме інвестиції, на економіку чекає застій. Попереджають у Світовому банку.

Такий негативний розвиток прогнозують уже у 2018 році. У Світовому банку радять, щоб інвестори повірили в українську економіку – дати старт повномасштабній приватизації держпідприємств, скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі, реформувати державні банки і створити, врешті, Антикорупційний суд.

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І все це бажано встигнути зробити до кінця червня. Інакше прогнозованого Кабміном зростання ВВП у 3,5% Україні не бачити. Також експерти застерігають владу від подальшого підвищення соціальних стандартів. Бо без реального зростання економіки це призведе до прискорення інфляції понад 10%.

Дуже важливо, щоб ці реформи були прийняті у найближчі 2-3 місяці, оскільки, якщо ці реформи не будуть зроблені, то є високі ризики, що темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж у попередні роки крім того буде складно запозичити необхідне зовнішнє фінансування, що може призвести до дестабілізації макроекономічної ситуації,
– зазначила економіст Світового банку з питань України Анастасія Головач.

Світовий банк створено у 1944 році як Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Коли він розпочинав свою діяльність, спрямовану на прискорення ліквідації наслідків Другої світового війни, до його складу входить 184 країни – це майже усі держави світу. Світовий банк підтримує зусилля країн, спрямовані на інвестування капіталу у людські ресурси шляхом будівництва шкіл, оздоровчих центрів, постачання питної води та електроенергії, формування орієнтованих на розвиток урядів та захисту довкілля.

Теги: Новини України Світовий банк Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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