У Світовому банку обрали нового президента

Новим президентом Світового банку обрали заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Девіда Мелпаса.

Мелпас приступить до виконання своїх обов'язків з 9 квітня, йдеться на сайті Світового банку.

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Як відбувається відбір кандидатів? Процедура відбору була затверджена ще у 2011 році. Будь-який член банку може бути запропонованим будь-яким виконавчим директором. Це робить процес дуже відкритим та прозорим. Після цього етапу виконавчі директори провели ретельну перевірку та всебічне інтерв'ю з Мелпассом.

У повідомлені зазначено, що Рада Світового банку з нетерпінням очікує співпраці з паном Мелпасом щодо реалізації угоди "Форвард Погляд" та пакета капіталу, як це визначено в документі "Стале фінансування для сталого розвитку".

Кандидатуру Мелпаса, відомого своїми консервативними поглядами, на пост глави банку 6 лютого висунув Дональд Трамп,

7 січня керівник Світового банку Джим Ен Кім оголосив про відставку після більше шести років на цій посаді. Вже 1 лютого він покинув пост президента організації.

Що відомо про Світовий банк?Заснований у 1944 році, є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку. Співвласниками Світового банку є 187 країн-членів, інтереси яких представляють Рада керуючих та Рада директорів. Умовою членства у Світовому банку є членство в Міжнародному валютному фонді.