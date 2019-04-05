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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Світовому банку обрали нового президента

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      У Світовому банку обрали нового президента
      У Світовому банку обрали нового президента / Фото з відкритих джерел

      Новим президентом Світового банку обрали заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Девіда Мелпаса.

      Мелпас приступить до виконання своїх обов'язків з 9 квітня, йдеться на сайті Світового банку.

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      Як відбувається відбір кандидатів? Процедура відбору була затверджена ще у 2011 році. Будь-який член банку може бути запропонованим будь-яким виконавчим директором. Це робить процес дуже відкритим та прозорим. Після цього етапу виконавчі директори провели ретельну перевірку та всебічне інтерв'ю з Мелпассом.

      У повідомлені зазначено, що Рада Світового банку з нетерпінням очікує співпраці з паном Мелпасом щодо реалізації угоди "Форвард Погляд" та пакета капіталу, як це визначено в документі "Стале фінансування для сталого розвитку".

      Кандидатуру Мелпаса, відомого своїми консервативними поглядами, на пост глави банку 6 лютого висунув Дональд Трамп,

      7 січня керівник Світового банку Джим Ен Кім оголосив про відставку після більше шести років на цій посаді. Вже 1 лютого він покинув пост президента організації.

      Що відомо про Світовий банк?Заснований у 1944 році, є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку. Співвласниками Світового банку є 187 країн-членів, інтереси яких представляють Рада керуючих та Рада директорів. Умовою членства у Світовому банку є членство в Міжнародному валютному фонді.

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      Теги: Світовий банк Новини політики Новини США Дональд Трамп
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