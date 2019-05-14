У своїй промові Філарет натякнув, що його змусили відмовитися від очолення ПЦУ

Патріарх Філарет під час служби у Володимирському соборі фактично натякнув, що його змусили підписати відмову від очолення ПЦУ. І зробили це, за його словами, чиновники.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Філарет заявив, що наразі йде боротьба всередині самого православ'я.

Йде боротьба за те, бути чи не бути в українській державі незалежній церкві. Багато чиновників, не розуміючи того, що відбувається, або навпаки – розуміючи це – допомагають, щоб в Україні не було такої церкви, а щоб вона була залежна,

– сказав патріарх у своїй промові.

Сам Філарет незадоволений тим, що Епіфаній погодився, щоб українська церква була певним чином митрополією – тобто частиною церкви із центром у Константинополі. Патріарх наполягає на тому, аби Київський патріархат існував окремо з центром у столиці України.



Служба Філарета у Володимирському соборі

Проте, варто наголосити, що вселенський патріарх Варфоломій особисто просив предстоятеля УПЦ КП Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія не висуватися на пост глави нової церкви на Об'єднавчому соборі УПЦ.

Зазначимо, що активісти написали заяву патрарху Філарету, у якій запевнили, що розбрат у нарешті утвореній ПЦУ становить загрозу націоналній безпеці та стане найкращим подарунком Кремлю. Вони закликали всіх церковних представників до порозуміння та єдності заради збереження Православної церкви України.



Лист активістів до Філарета

Нагадаємо, Філарет кілька днів тому розіслав запрошення на спільну зустріч майже усім єпископам ПЦУ, окрім предстоятеля ПЦУ Епіфанія. Сам патріарх заявив, що майже за 5 місяців з часу утворення Православної церкви України вони жодного разу не правили літургію разом. Тому, священослужитель запросив настоятеля ПЦУ разом провести службу у Володимирському соборі у Києві.

Проте, предстоятель Єдиної церкви 14 травня має давно заплановану поїздку в Маріуполь, тому й не прийде на цю службу. Зазначимо, що вінтак і не з'явився у Володимирському соборі.

Що відомо про конфлікт Філарета й Епіфанія?Почесний патріарх Православної церкви України Філарет допустив розкол православ'яі стверджує, що уповноважений скликати Собор. Також, він наполягає, що Київський патріархат досі існує. За його словами, перед створенням ПЦУ була домовленість, згідно з якою Епіфаній нібито мав представляти церкву за кордоном, а керуватиме нею повинен Філарет.



Однак у Мінкульті кажуть, що інформація про нібито відновлення діяльності Київського патріархату не відповідає дійсності. Там нагадали, що діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року. Вже 30 січня 2019 року було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Тому, релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.



На конфлікт вже реагують архієреї новоствореної Єдиної церкви. Так, митрополит Івано-Франківської-Галицької єпархії Іоасаф Василиків та митрополит Хмельницької єпархії Антоній Махота підтримали Епіфанія та закликають не допустити ізоляції Української церкви.