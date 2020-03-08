У своїх підвалах бойовики найбільше катують росіян, – звільнений з полону журналіст Асєєв

Український журналіст Станіслав Асєєв, який 31 місяць провів у полоні проросійських бойовиків, розповів, як ті визначають ступінь насильства щодо полоненого за його походженням та ідеологічною позицією. Загалом полонені поділяються на три категорії: так звані "укропи", росіяни і самі бойовики, які потрапили у підвали.

Росіян там ненавидять від слова зовсім, а найменше катують українців, які проходять по звинуваченню у "шпигунстві" абощо, розповів Станіслав Асєєв в інтарв'ю у проєкті "Рандеву з Яніною Соколовою".

До слова Асєєв на прикладі утримання у підвалах бойовиків розповів, як росіяни "розуміють мир"

До нас ставляться дуже жорстоко, б'ють, катують, але до так званого "ополчення" ставляться ще гірше. Все тому, що до них немає жодного діла нікому. Про них ніхто ніколи не напише, а жоден російський телеканал не візьме інтерв'ю про те, що з ними зробили,

– розповідає журналіст.

Тому бойовики дозволяють собі буквально вбивати своїх вчорашніх "побратимів", які потрапили у підвали. Втім це ще не найгірше, адже є і третій рівень – це росіяни.

"До них ставляться найжорстокіше, адже їх просто ненавидять. Оці люди, воєнні злочинці, які потрапили в "Ізоляцію", опинилися у ситуації, коли у них немає дороги назад в Україну, але вони не можуть виїхати у Росіяю, адже їх туди не впускають", – зазначив Станіслав Асєєв.

За його словами, на окупованому Донбасі ідеологія "мишебраться" діє лише у телевізорі, але коли самі бойовики чи їхні прихильники потрапляють у підвали, то лише тоді розуміють, яке зло вони вибудували власними руками.

Я сидів з росіянами і все бачив. Відкривається "кормушка" і запитують, чи мій сусід росіянин. Він підтвердив. Хоча він сам з Криму, але у нього вже начебто російський паспорт. Тоді у хлопця питають, чи йому вже запихали еклктрод в зад. Коли він каже, що ні, йому відповідають: "отже сьогодні запхнемо",

– заявив колишній бранець.

Цікаво Чим жив окупований Донбас на початку агресії Кремля: експолітв'язень Асєєв опублікував щоденник

Він також розповів, що керівник "Ізоляцію" – бойовик з позивним "Палич" – завжди казав полоненим, що це не вони сидять, а він сидить разом з ними. Мовляв, він настільки погруз у крові, що не дозволяв собі вийти з "Ізоляції", бо його б просто вбили за зроблене.

"Звісно, після цього дякувати Росії, розуміючи, що вона просто їх там залишила, і розповідати про "братскій народ" ніхто не буде", – розповів журналіст.

Що відомо про "Ізоляцію"?"Ізоляція" – режимний об'єкт і катівня бойовиків. Хоча вони самі заперечують її існування. Назва походить від культурного фонду, який до війни існував на тій території, де нині розташована тюрма.



"Палич" – це керівника катівні. Справжнє його ім'я – Денис Павлович Кулік (Куліковський). За переказами людей, які пережили катуванн бойовиків, він раніше жив у Курахово Донецької області, а сам мав жахливий вигляд через постійне вживання алкоголю.