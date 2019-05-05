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      У Таїланді відбулася коронація нового короля: яскраві фото та відео

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      У Таїланді відбулася коронація нового короля
      У Таїланді відбулася коронація нового короля / Getty Images

      У Таїланді проходить триденна церемонія коронації короля Маги Вачіралонгкорна. Побачити це дійство зібралися тисячі охочих, адже востаннє коронація відбувалася в країні 70 років тому.

      Церемонія, на якій королю вручали головні атрибути влади, відбулася у суботу, 4 травня.

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      Магі Вачіралонгкорну подарували золоту корону спіральної форми, вагою 7,3 кілограми, та священну дев'ятирівневу парасольку.

      Церемонія коштувала близько 31 мільйонів доларів, оскільки король Вачіралонгкорн об'їжджав частину Бангкока на королівському паланкіні, а це блзько 7 кілометрів.

      Зазначимо, що 66-річний монарх зійшов на трон під ім’ям Рами X після смерті свого батька Пхуміпона Адульядета в 2016 році.

      Як проходила коронація короя Таїланду: фото


      Вже у неділю, 5 травня, тайський король нагородив титулами членів королівської сім'ї.

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      Теги: Таїланд Гроші
      Джерело: 24 канал
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