У Таїланді відбулася коронація нового короля: яскраві фото та відео
У Таїланді проходить триденна церемонія коронації короля Маги Вачіралонгкорна. Побачити це дійство зібралися тисячі охочих, адже востаннє коронація відбувалася в країні 70 років тому.
Церемонія, на якій королю вручали головні атрибути влади, відбулася у суботу, 4 травня.
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Магі Вачіралонгкорну подарували золоту корону спіральної форми, вагою 7,3 кілограми, та священну дев'ятирівневу парасольку.
Церемонія коштувала близько 31 мільйонів доларів, оскільки король Вачіралонгкорн об'їжджав частину Бангкока на королівському паланкіні, а це блзько 7 кілометрів.
Зазначимо, що 66-річний монарх зійшов на трон під ім’ям Рами X після смерті свого батька Пхуміпона Адульядета в 2016 році.
Як проходила коронація короя Таїланду: фото
Вже у неділю, 5 травня, тайський король нагородив титулами членів королівської сім'ї.