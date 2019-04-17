У Таїланді врятували собаку, який був за 220 кілометрів від берега: дивовижне відео

У Таїланді робочі бурової платформи дістали з води собаку, який незрозумілим чином опинився серед відкритого моря за 220 кілометрів від берега.

Коли люди побачили собаку, почали кликати його, аби витягнути з води за допомогою мотузки.

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Тварина була знесилена. Її одразу ж нагодували та напоїли. Дали цікаву кличку – Бунрод, що в перекладі з тайської означає – Вижив.

Вже на березі собаку відвезли у ветклініку на обстеження. Його вік – від трьох до пяти років.

У відкрите море потрапив, ймовірно, випавши з риболовецького судна. Поки пес перебуває у притулку, але йому вже шукають родину.

Відео: рятувальники знайшли собаку, який загубився в морі