У Тбілісі транспортний колапс: метро грузинської столиці через страйки не працює вже другий день

У столиці Грузії Тбілісі вже другий день не працює метрополітен. Причина цьому – страйк працівників метро, які вимагають підвищення заробітної плати на 45%.

Зупинка роботи метрополітену призвела до транспортного колапсу у грузинській столиці, передає "Радіо Свобода".

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Зазначається, що мерія вивела на міські вулиці додаткові автобуси, проїзд у яких – безкоштовний, але вони не справляються з потоком пасажирів. Як наслідок, люди спізнюються на роботу і не можуть відвезти дітей в школи або дитячі садки.

Своєю чергою, страйкарі зазначають, що метро не запрацює допоки всі їхні вимоги не будуть виконані.

Міський голова Тбілісі Каха Каладзе в ході нічних переговорів не зумів переконати співробітників метро припинити страйк і вийти на роботу.

Суд заборонив водіям страйкувати "у робочий час", але таке формулювання викликало загальний подив, і страйк все-таки почався.

Каладзе назвав вимоги працівників метрополітену "шантажем" і відмовився майже у половину піднімати їм зарплату. Він додав, що водії метро отримують більше, ніж лікарі, вчителі і патрульні поліцейські. У відповідь на це профспілка водіїв нагадала про шкідливість для здоров'я роботи під землею.