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У Тернополі п'яна жінка вилетіла в авто на тротуар та обматюкала поліцейських: відео

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У Тернополі п'яна жінка бматюкала поліцейських
У Тернополі п'яна жінка бматюкала поліцейських / Колаж 24 канал

У Тернополі п'яна жінка за кермом автомобіля Nissan порушила правила дорожнього руху і виїхала на пішохідний тротуар. На місце події прибула патрульна поліція, яку водійка обзивала нецензурними словами.

Про це свідчить відео розмови між поліцейськими і жінкою, опубліковане на Facebook-сторінці користувача Віктора Малиняка.

"У Тернополі п'яниця вилетіла на тротуар", – мовиться у підписі до відео.

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На кадрах також зафіксовані розбірки між жінкою і правоохоронцями. Останні намагалися вмовити водійку пройти тест на алкогольне сп'яніння. У свою чергу жінка не могла адекватно відповідати, тож просто обзивала поліцейських нецензурними словами.

В результаті патрульні посадили водійку у своє авто для подальшого з'ясування обставин.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика.

 

Теги: Поліція Аварії та ДТП Новини України Тернопіль Алкоголь
Джерело: 24 канал
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