У Тимошенко з'явиться новий радник

Радник глави СБУ Маркіян Лубківський прийняв запрошення лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко стати її радником і долучитися до її команди.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Лубківський підкреслив, що ВО "Батьківщина" є однією з найдосвідченіших, найбільших і визнаних у світі українських і проукраїнських політичних сил. Про це повідомляє "Обозреватель".

"У коло моїх обов'язків увійдуть питання закордонних справ і міжнародної безпеки, якими вже успішно займаються авторитетні фахівці в команді Юлії Тимошенко, а також гуманітарний блок, де ключове місце займає культурна і мовна політика", – розповів Лубківський.

Він також подякував лідеру партії "Справедливість" Валентину Наливайченку і всій його команді за співпрацю і побажав народного визнання і політичних успіхів.