У торговельному центрі в Дніпрі автомат для друку фото почав показувати порно

4 листопада у Дніпрі в ТРЦ "Міст-сіті" автомат для друку фото, будка якого розташована у всіх на виду на другому поверсі торговельго центру, почав показувати порно.

Про це повідомило видання "Інформатор".

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Зазначається, що у якийсь момент на екрані терміналу замість стандартного вікна входу в Instagram, з'явилося порно відео.

За словами представників торговельного центру, в будці автоматі PhotoBoom можна видрукувати фото як з Instagram, так і з Facebook, тому, ймовірно, хтось запустив ролик саме з другої соціальної мережі. Наразі всі доступи до додатків закриті. Найближчим часом отримати доступ до соціальних мереж через автомат друку фото неможливо, але триватиме це, за словами представників торговельного центру, недовго.