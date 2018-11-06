У торговельному центрі в Дніпрі автомат для друку фото почав показувати порно
4 листопада у Дніпрі в ТРЦ "Міст-сіті" автомат для друку фото, будка якого розташована у всіх на виду на другому поверсі торговельго центру, почав показувати порно.
Про це повідомило видання "Інформатор".
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Зазначається, що у якийсь момент на екрані терміналу замість стандартного вікна входу в Instagram, з'явилося порно відео.
За словами представників торговельного центру, в будці автоматі PhotoBoom можна видрукувати фото як з Instagram, так і з Facebook, тому, ймовірно, хтось запустив ролик саме з другої соціальної мережі. Наразі всі доступи до додатків закриті. Найближчим часом отримати доступ до соціальних мереж через автомат друку фото неможливо, але триватиме це, за словами представників торговельного центру, недовго.
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