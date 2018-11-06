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      У торговельному центрі в Дніпрі автомат для друку фото почав показувати порно

      8 Читать новость на русском
      Відвідувачі торговельного центру "Міст-сіті" у Дніпрі мали нагоду переглянути "цікаве" відео
      Відвідувачі торговельного центру "Міст-сіті" у Дніпрі мали нагоду переглянути "цікаве" відео / Скріншот

      4 листопада у Дніпрі в ТРЦ "Міст-сіті" автомат для друку фото, будка якого розташована у всіх на виду на другому поверсі торговельго центру, почав показувати порно.

      Про це повідомило видання "Інформатор".

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      Зазначається, що у якийсь момент на екрані терміналу замість стандартного вікна входу в Instagram, з'явилося порно відео.

      За словами представників торговельного центру, в будці автоматі PhotoBoom можна видрукувати фото як з Instagram, так і з Facebook, тому, ймовірно, хтось запустив ролик саме з другої соціальної мережі. Наразі всі доступи до додатків закриті. Найближчим часом отримати доступ до соціальних мереж через автомат друку фото неможливо, але триватиме це, за словами представників торговельного центру, недовго.

       

      Теги: Новини України Курйозні новини Новини Дніпра
      Джерело: 24 Канал
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