У торговому центрі Києва стався вибух: фото з місця події

Сьогодні, 12 січня, орієнтовно о 12:00 до чергової частини надійшла інформація, що по вулиці Борщагівській у торговому центрі пролунав вибух.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

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Наразі на місці події працюють поліцейські, вибухотехніки, лікарі "швидкої" та рятувальники. За попередньою інформацією, вибух пролунав на третьому поверсі, де проводили ремонтні роботи. На момент вибуху у приміщенні не було відвідувачів, а всіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.

За словами свідків події, один із чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні. Він запалив димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці. Потерпілого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі Парижа прогримів сильний вибух у булочній. Відомо, що від вибуху постраждали 20 людей, наразі їхня кількість зросла до 36. Стан двох постраждалих від вибуху оцінюють як важкий. За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати витік газу.