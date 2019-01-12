15:03
12 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні "перемоги" Росії. Делікатеси для Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 11 січня
      Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун
      Вєсті.UA
      20:13, 11 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      У торговому центрі Києва стався вибух: фото з місця події

      750 Читать новость на русском
      Вибух у ТЦ Києва
      Вибух у ТЦ Києва / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні, 12 січня, орієнтовно о 12:00 до чергової частини надійшла інформація, що по вулиці Борщагівській у торговому центрі пролунав вибух.

      Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

      Читайте також: Вибух гранати в Маріуполі: один із загиблих – підозрюваний у штурмі військової частини

      Наразі на місці події працюють поліцейські, вибухотехніки, лікарі "швидкої" та рятувальники. За попередньою інформацією, вибух пролунав на третьому поверсі, де проводили ремонтні роботи. На момент вибуху у приміщенні не було відвідувачів, а всіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.

      За словами свідків події, один із чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні. Він запалив димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці. Потерпілого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.

      Нагадаємо, що вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі Парижа прогримів сильний вибух у булочній. Відомо, що від вибуху постраждали 20 людей, наразі їхня кількість зросла до 36. Стан двох постраждалих від вибуху оцінюють як важкий. За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати витік газу.

      Теги: Новини України Новини Києва Вибух Поліція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Охендовський прийшов до суду не сам: журналісти нарахували 15 охоронців
       21 грудня 2016 , 14:13 18
      Аксьонов пообіцяв Криму швидкий перехід на рублі
       11 березня 2014 , 08:10
      Як отримати медичну довідку водія в Україні
       30 жовтня 2018 , 09:09
      "Євробляхери" не зможуть голосувати на виборах в Україні
       12 грудня 2018 , 14:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук