У Торонто через крижаний дощ зі снігом сталося вже понад 550 ДТП

Канадський мегаполіс Торонто заливає крижаним дощем зі снігом. Через страшну негоду у місті та на його околицях вже трапилось понад 550 дорожньо-транспортних пригод.

Через крижані дощі та снігопад у міжнародному аеропорту Торонто скасували вже понад 400 рейсів. Водіїв просять без потреби не сідати за кермо, адже у місті та на його околицях вже трапилось близько 550 ДТП. Переважно, через зледеніння на дорогах, автівки з'їжджають у кювет або ж в'їжджають в огорожі. Про це пише CBC.

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Did you see this video... friend sent it to me #onstorm car into the house. #TORONTO pic.twitter.com/cEvfqeFvhL — Sonny Subra (@SonnySubra) 15 квітня 2018 р.

Також незвично холодна погода та ожеледиця змусили щонайменше чотири університети скасувати заняття і перенести іспити через занепокоєння, що студенти можуть травмуватися дорогою на навчання. А в провінції Онтаріо взагалі оголосили про закриття шкіл.



Льодяний дощ зі снігом та сильні пориви вітру залишили без електроенергії 6 тисяч жителів мегаполісу

Окрім цього, близько 6 тисяч жителів міста залишилися без електропостачання. Очікується, що їх кількість зросте у найближчі години, оскільки, за прогнозами синоптиків, 15 квітня буде продовжуватися крижаний дощ, що призведе до накопичення шару льоду до 2 см.



На дорогах Торонто – колапс

Зараз на вулицях мегаполісу працює близько 80 вантажівок, які розсипають на дорогах суміш від зледеніння.

Як повідомляють метеорологи, негода у канадському місті триватиме до понеділка 16 квітня. Проте, до цього часу синоптики попереджають про вітер, силою у 80 кілометрів на годину та імовірність повені.

До слова, канадський шторм вже підбирається до США. Американська влада повідомила про три смертельні випадки у зв'язку із негодою.



Шторм триватиме до вівторка, 16 квітня

Нагадаємо, нещодавно на Фіджі вирував тропічний ураган "Джозі". Внаслідок нищівної стихії загинули 4 людини, ще 1 людина зникла безвісти.