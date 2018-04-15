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У Торонто через крижаний дощ зі снігом сталося вже понад 550 ДТП

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У Торонто через крижаний дощ зі снігом сталося вже понад 550 ДТП
У Торонто через крижаний дощ зі снігом сталося вже понад 550 ДТП / theweathernetwork

Канадський мегаполіс Торонто заливає крижаним дощем зі снігом. Через страшну негоду у місті та на його околицях вже трапилось понад 550 дорожньо-транспортних пригод.

Через крижані дощі та снігопад у міжнародному аеропорту Торонто скасували вже понад 400 рейсів. Водіїв просять без потреби не сідати за кермо, адже у місті та на його околицях вже трапилось близько 550 ДТП. Переважно, через зледеніння на дорогах, автівки з'їжджають у кювет або ж в'їжджають в огорожі. Про це пише CBC.

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Також незвично холодна погода та ожеледиця змусили щонайменше чотири університети скасувати заняття і перенести іспити через занепокоєння, що студенти можуть травмуватися дорогою на навчання. А в провінції Онтаріо взагалі оголосили про закриття шкіл.

негода Канада Торонто
Льодяний дощ зі снігом та сильні пориви вітру залишили без електроенергії 6 тисяч жителів мегаполісу

Окрім цього, близько 6 тисяч жителів міста залишилися без електропостачання. Очікується, що їх кількість зросте у найближчі години, оскільки, за прогнозами синоптиків, 15 квітня буде продовжуватися крижаний дощ, що призведе до накопичення шару льоду до 2 см.

негода Канада Торонто сніг льодовий дощ
На дорогах Торонто – колапс

Зараз на вулицях мегаполісу працює близько 80 вантажівок, які розсипають на дорогах суміш від зледеніння.

Як повідомляють метеорологи, негода у канадському місті триватиме до понеділка 16 квітня. Проте, до цього часу синоптики попереджають про вітер, силою у 80 кілометрів на годину та імовірність повені.

До слова, канадський шторм вже підбирається до США. Американська влада повідомила про три смертельні випадки у зв'язку із негодою.


Шторм триватиме до вівторка, 16 квітня

Нагадаємо, нещодавно на Фіджі вирував тропічний ураган "Джозі". Внаслідок нищівної стихії загинули 4 людини, ще 1 людина зникла безвісти.

Теги: Канада Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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