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У Трампа бачать альтернативу "Північному потоку-2": відомі деталі

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США озвучили альтернативу
США озвучили альтернативу "Північному потоку-2" / Фото із відкритих джерел

США бачать альтернативу будівництву скандального "Північного потоку-2" в обхід України.

Про це під час виступу на безпековому форумі у Києві повідомила США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон.

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За її словами, оскільки США виступають категорично проти будівництва "Північного потоку-2", Вашингтон "зможе експортувати енергетичні ресурси за зниженими цінами" і це стане своєрідною альтернативою для країн, які залежні від поставок російського газу.

Хочу наголосити, що ми всі дуже стурбовані через "Північний потік-2"... Ми не повинні бути залежні від Росії через енергетичні потреби. Ми сподіваємось, багато хто з нас сподівається, що США зможе запропонувати диверсифіковані енергетичні ресурси,
– цитує Хатчісон "УНН".

За словами представниці США при НАТО, приблизно півтора року тому США були не в змозі забезпечити доступний експорт нафти і газу, бо повинні були переконатись, що мають достатньо ресурсів для власного споживання.

"Зараз наші технології дозволять Америці стати одним з найбільших виробників нафти і природного газу. Так, ми не станемо найбільшим експортером, тому що ми багато споживаємо. Але у нас буде кампанія з експорту, і це означає, що ціни, за якими ми поставляємо природний газ, будуть знижуватись", – пояснила альтернативний варіант Кей Бейлі Хатчісон

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Вона запевнила, що зараз у США вже працюють над будівництвом інфраструктури, щоб мати можливість реалізувати цей сценарій.

Ми будемо в змозі експортувати нафту і природний газ за зниженими цінами, які зможуть стати диверсифікованими ресурсами, зокрема для України, і, ми сподіваємось, Німеччини, бо ми не хочемо, щоб російський "Північний потік-2" почав стримувати європейську відповідь на російську агресію. "Північний потік-2", який стане причиною залежності від російських ресурсів, зашкодить спроможності протистояти Росії для залежних країн,
– зазначила представниця США при НАТО.

Напередодні стало відомо, що Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Окрім Фінляндії, дозвіл на будівництво цього газопроводу в обхід України дала й Німеччина.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід Україні. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Новини США Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
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