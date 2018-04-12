У Трампа щодо Сирії є декілька варіантів, – швейцарське видання

Президент Америки попередив Росію, що США може завдати превентивного удару по Сирії у відповідь на хімічну атаку, здійснену військами сирійського диктатора Башара Асада, якого підтримує Володимир Путін. І хоч глава Білого дому поставив самого себе під тиск подібними погрозами, не виключено, що він відмовиться від рішення про поспішну відплату.

Про це йдеться у статті Neue Zürcher Zeitung.

Читайте також: Ми готові, – глава Пентагону про військовий сценарій у Сирії

Тамп може передумати і не завдавати обіцяного авіаудару з декількох причин, розмірковує автор публікації Андреас Рюш. По-перше, в Сирію вирушила делегація Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), щоб зробити аналіз ситуації в Думі, де 7 квітня проти мирного населення була застосоване токсична речовина. Результат дослідження ОЗХЗ буде готовий нескоро, проте він може зміцнити американську позицію. По-друге, зараз США можуть завдати лише дуже обмеженого військового удару, зважаючи на кількість своїх солдатів та техніки в регіоні. По-третє, Трамп хоче переконатися, що військова відповідь Росії та Асаду не втягне Штати у довгостроковий конфлікт, пояснює журналіст.

Якщо Америка таки випустить крилаті ракети по авіабазам сирійського режиму зі своїх есмінців, розміщених наразі у Середземному морі, це стане лише одноразовою акцією-попередженням про невикористання хімічної зброї в майбутньому, але у співвідношенні політичних сил у країні, охопленій громадянською війною, нічого не зміниться, йдеться у матеріалі.

Рюш нагадує, що минулого тижня Трамп оголосив про виведення американських військ із Сирії. Натомість США могли б продовжити термін перебування своєї армії в Сирії, радить аналітик. Це не стало б прямою відповіддю на кровопролиття в Думі, однак воно могло б бути ударом по Асаду, продовжує він.

Ще один варіант полягає в тому, щоб не тільки відмовитися від швидкого виведення військ, але і збільшити американську участь в Сирії. Метою такої політики була б не короткотривала відплата за окремий військовий злочин – ішлося б про довгострокову стратегію послаблення Асада і обмеження впливу Росії та Ірану в Сирії. Зараз немає ознак того, що Трамп обере такий курс, проте він надався би до його стратегії, яка полягає в протидії впливу Ірану в регіоні,

– робить висновок журналіст.

Читайте також: Росія вивела свої військові кораблі з порту у Сирії через можливість авіаудару США

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.



Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". В РФ напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.