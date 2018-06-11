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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Українці продали рекордну кількість валюти

118 Читать новость на русском
Іноземна валюта
Іноземна валюта / Фото з вільних джерел

У травні 2018 року чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) валюти українцями через банківську систему склав 350,6 мільйона доларів (рекордний показник з травня 2017 року), що майже у півтора рази більше ніж у квітні цього року.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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За минулий місяць банки купили у населення готівкової валюти на 1,074 мільярд доларів (рекордний показник мінімум з 2015 року), а продали їм валюти на 723,3 мільйона доларів (рекордний показник з грудня 2017 року).

У 2018 році показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки становив 966 мільйонів доларів (в тому числі доларів - 771,1 мільйона доларів (решта – інші валюти).

Теги: Новини України Гроші Валюта Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 Канал
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