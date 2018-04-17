У травні Держдума Росії розгляне законопроект про санкції проти США
15 травня у Держдумі Росії відбудеться перше читання законопроекту про санкції Росії проти США і "країн, що підтримують антиросійську політику".
Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, який також є одним з 327 авторів законопроекту, пише DW.
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Він зазначив, що депутати обговорять документ з експертами, а "рішення, які будуть прийняті, будуть ухвалені дуже відповідально".
Законопроект "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та (або) інших іноземних держав" було внесено в Держдуму 13 квітня. Він передбачає "заборону або обмеження" на роботу в Росії для громадян США та інших держав, які дотримуються такої ж політики, у тому числі висококваліфікованих фахівців. Також пропонується призупинити міжнародне співробітництво РФ і російських підприємств зі США та іншими державами в авіабудуванні, ракетній галузі та атомній сфері. Крім того, передбачені обмежувальні заходи, пов'язані із закупівлею IT-технологій зі США та інших країн.
Також планується обмежити ввезення в Росію із США алкогольної і тютюнової продукції, сільгосппродукції, сировини, медикаментів і харчових продуктів.
Крім того, пропонується дозволити російським фірмам виробляти товари без дозволу правовласників в США та інших країнах.
Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска.
Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.
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