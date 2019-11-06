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      У трьох літаках Ryanair виявили тріщини, їхню експлуатацію припинили

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      Щонайменше три літаки авіакомпанії Ryanair не літають через тріщини в детялях
      Щонайменше три літаки авіакомпанії Ryanair не літають через тріщини в детялях / Environmental Protection Agency

      Ірландський лоукост Ryanair припинив польоти щонайменше трьох літаків Boeing-737 через виявлення тріщин в їхніх деталях.

      Британське видання The Guardian повідомило, що найбільша у Європі авіакомпанія-лоукостер призупинила польоти щонайменше трьох літаків Boeing-737 через виявлення тріщин між крилом і фюзеляжем. 

      Читайте також: Ryanair відкрив два нових рейси з Харкова

      Цікаво! Тріщини у деталях на авіаційному жаргоні називають "огірковими виделками" через їхню схожість із виделками для корнішонів.

      У пресслужбі авіакомпанії заявили, що виявлені несправності не вплинуть на діяльність лоукоста.

      Авіакомпанія не очікує, що ця крихітна кількість результатів матиме вплив на наші операції чи доступність нашого флоту,
      – повідомили в Ryanair. 

      Що відомо про проблеми з літаками Boeing?

      Ryanair – не перша авіакомпанія, в якої виникла така проблема. В усьому світі працює понад 7000 літаків Boeing. Поки що корпорація Boeing перевірила 1000 літаків і виявила несправності у 50 з них.

      Минулого тижня найбільший авіаперевізник Австралії Qantas Airways Ltd через виявлення аналогічної проблеми припинив використовувати в польотах три літаки Boeing-737 NG.

      Нагадаємо! У березні 2019 року в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines. На борту літака перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – ніхто з них не вижив.  Після аварії низка країн відмовилась від експлуатації повітряного судна.

      Що відомо про Ryanair в Україні?В арсеналі найбільшої в Європі бюджетної авіакомпанії – 434 літаки Boeing 737 Next Gen, яким наразі по 8 років. В Україні лоукост літає з аеропорту "Бориспіль", "Львів", "Харків", "Одеса". Невдовзі мережа розшириться аеропортом Херсона. На 17 грудня запланований перший політ з Херсона до Кракова.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Транспорт авіація Ryanair
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