У ТРЦ у Києві посеред білого дня жінка порізала собі вени (18+)

20 липня у Києві у торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, а саме у гіпермаркеті «Ашан» одна із відвідувачок порізала собі вени. Цілком імовірно, що таким чином вона намагалася шантажувати охорону закладу, аби ті відпустили її чоловіка, якого затримали за крадіжку.

Про це пише ресурс "Інформатор".

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Попередньо, таким чином жінка заступилась за свого чоловіка

"За попередньою інформацією, охоронці торгового центру запідозрили чоловіка у крадіжці. Імовірно, він є її чоловіком. Як розповів один із продавців, чоловік вкрав товар у "Ашані" на 500 гривень (рюкзак). Поки він перебуває у кімнаті охорони, вона влаштувала істерику з криками "випустіть мого чоловіка". Після того, як її вигнала охорона, вона повернулася до "Ашану", схопила ніж, прибігла назад в кімнату охорони та порізала собі вени", – зазначають журналісти.



Спершу вона влаштувала істерику у кімнаті охорони гіпермаркету, а потім вже прибігла туди з ножем

Додамо, що на місці інциденту працювали медики та поліція.



За словами медиків, її життю нічого не загрожує

У підсумку жінку було госпіталізовано. За словами лікарів, вона буде жити, оскільки поріз не загрожує її життю.

Жінка порізала собі вени у гіпермаркеті Києва: відео з місця інциденту