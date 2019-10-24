У ТРЦ в Києві чоловік побив представницю ЛГБТ-спільноти

У київському торговельно-розважальному центрі "Космополіт" 19 жовтня чоловік побив представницю ЛГБТ-спільноти KyivPride, яка відвідувала кінотеатр разом зі своєю партнеркою.

Чоловік переплутав дівчину з хлопцем, коли та після сеансу пішла разом зі своєю партнеркою до вбиральні, повідомляється на фейсбук-сторінці спільноти KyivPride.

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Після вечірнього сеансу пара пішла у вбиральню, але за ними побіг чоловік. Він звернувся до Марії зі словами "Пацанчик, тебе тут не место". За словами Анастасії це і стало причиною нападу, адже чоловік вважав, що Марія – це хлопець, та їй не місце у жіночому туалеті,

– йдеться у повідомленні.

Не дивлячись на переконання, що Марина – дівчина, чоловік їй не повірив. Інцидент зі сварки швидко переріс у бійку. Нападник спершу тягнув дівчину за руку, після чого скрутив її та перекинувши через себе вдарив головою об плитку.

У дівчини діагностовано забої голови, шиї та вуха з підозрою на струс мозку. Їй призначили комп'ютерну томографію для більш детального обстеження. Потерпіла зняла побої та склала заяву до поліції.

Спільнота KyivPride закликала Нацполіцію розслідувати цю справу, а Верховну Раду та Кабмін якнайшвидше запровадити дієве законодавство про злочини на ґрунті ненависті, відповідно до їх зобов’язань в рамках Національної стратегії з прав людини.

Дивіться відео зняте після інциденту: