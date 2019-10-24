19:20
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 жовтня
      Вєсті.UA: Детектор брехні для "слуг народу". Падіння Матіоса
      Вєсті.UA
      19:34, 23 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      У ТРЦ в Києві чоловік побив представницю ЛГБТ-спільноти

      275 Читать новость на русском
      Чоловік переплутав дівчину з хлопцем
      Чоловік переплутав дівчину з хлопцем / bartka

      У київському торговельно-розважальному центрі "Космополіт" 19 жовтня чоловік побив представницю ЛГБТ-спільноти KyivPride, яка відвідувала кінотеатр разом зі своєю партнеркою.

      Чоловік переплутав дівчину з хлопцем, коли та після сеансу пішла разом зі своєю партнеркою до вбиральні, повідомляється на фейсбук-сторінці спільноти KyivPride.

      Читайте також: Побиття ветерана війни, який зізнався, що він гей: який стан у потерпілого

      Після вечірнього сеансу пара пішла у вбиральню, але за ними побіг чоловік. Він звернувся до Марії зі словами "Пацанчик, тебе тут не место". За словами Анастасії це і стало причиною нападу, адже чоловік вважав, що Марія – це хлопець, та їй не місце у жіночому туалеті,
      – йдеться у повідомленні.

      Не дивлячись на переконання, що Марина – дівчина, чоловік їй не повірив. Інцидент зі сварки швидко переріс у бійку. Нападник спершу тягнув дівчину за руку, після чого скрутив її та перекинувши через себе вдарив головою об плитку.

      У дівчини діагностовано забої голови, шиї та вуха з підозрою на струс мозку. Їй призначили комп'ютерну томографію для більш детального обстеження. Потерпіла зняла побої та склала заяву до поліції.

      Спільнота KyivPride закликала Нацполіцію розслідувати цю справу, а Верховну Раду та Кабмін якнайшвидше запровадити дієве законодавство про злочини на ґрунті ненависті, відповідно до їх зобов’язань в рамках Національної стратегії з прав людини.

      Дивіться відео зняте після інциденту:

       

      blog_ava
      Нардепка "Слуги народу" Василевська-Смаглюк пройшла поліграф: результат
      сьогодні
      8378
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини Києва ЛГБТ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      сьогодні , 19:01 Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      Інна Жолобович 1540
      Як у США розігрують карту України, або Чи здадуть республіканці Трампа?
      сьогодні , 18:00 Як у США розігрують карту України, або Чи здадуть республіканці Трампа?
      Борис Немировський 324
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      23 жовтня , 10:30 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      428
      Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези
      сьогодні , 17:49 Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези
      Ірина Кошанська 7948
      Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці
      сьогодні , 17:32 Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці
      Олександра Устінова 1116
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук