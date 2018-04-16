У центральній частині США вирує негода

У США розпочався Льодовиковий період. Посеред квітня центральну частину країни накрили сильні снігопади і потужний смерч.

Щонайменше троє людей загинули, серед них дворічна дівчинка. Негода вирує в штатх Луїзіана, Небраска, Вісконсин і Арканзас.

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Через стихію сталось 1,5 тисячі аварій і пошкоджено десятки будинків. Буревій вириває дерева буквально з корінням. За прогнозами синоптиків, в штатах Міннесота, Вісконсін та Мічиган негода вируватиме ще сьогодні, а потім зрушиться в бік штату Нью-Йорк.

В аеропортах міст Міннеаполіс і Сент-Пол скасували близько 400 рейсів через негоду.