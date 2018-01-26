У центрі Амстердама трапилась стрілянина: є жертви
22:10, 26 січня 1091 Читать новость на русском
У центральному районі столиці Нідерландів Амстердамі трапилась стрілянина, в результаті якої загинула одна людина, ще декілька постраждали.
Про це повідомляє поліція міста в Twitter.
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Як зазначили нідерландські правоохоронці, одна особа загинула, та ще двоє госпіталізовані. Тяжкість їх травм поки невідома.
На даний час на місці події працюють слідчі і криміналісти, у небі кружляє вертоліт. Стрілянина сталася близько восьмої вечора.
Зазначається, що поліція розслідує інцидент, проте наразі ніхто не затриманий. Причини стрілянини також не називаються, проте правоохоронці виключають версію теракту.
Джерело: 24 Канал
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