У центрі Амстердама трапилась стрілянина: є жертви

У центральному районі столиці Нідерландів Амстердамі трапилась стрілянина, в результаті якої загинула одна людина, ще декілька постраждали.

Про це повідомляє поліція міста в Twitter.

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Як зазначили нідерландські правоохоронці, одна особа загинула, та ще двоє госпіталізовані. Тяжкість їх травм поки невідома.

На даний час на місці події працюють слідчі і криміналісти, у небі кружляє вертоліт. Стрілянина сталася близько восьмої вечора.

Зазначається, що поліція розслідує інцидент, проте наразі ніхто не затриманий. Причини стрілянини також не називаються, проте правоохоронці виключають версію теракту.