У центрі Харкова прогримів вибух: фото
У Харкові на вулиці Лермонтовська, 6 поблизу житлового будинку вибухнув автомобіль Nissan. Вибуховий пристрій спрацював усередині авто, водій з машини вибрався. Інцидент трапився вранці 25 листопада.
За словами очевидців, унаслідок вибуху машина сильна деформувалася, повідомляють місцеві телеграм-канали. Автівки, які були припарковані поруч, також отримали пошкодження.
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Наразі невідомо, кому належить авто.
Телеграм-канал "Харків 1654" повідомляє, що чоловік вийшов з свого дому, сів за авто, а тоді спрацював вибуховий пристрій. Ймовірно, що машина належить одному з бізнесменів Харкова.
Водія в стані середньої тяжкості госпіталізували в одну з міських лікарень міста.
На місці події уже працює поліція. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за вбивство.
Авто після вибуху
Водій встиг вибратись з машини