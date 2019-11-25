У центрі Харкова прогримів вибух: фото

У Харкові на вулиці Лермонтовська, 6 поблизу житлового будинку вибухнув автомобіль Nissan. Вибуховий пристрій спрацював усередині авто, водій з машини вибрався. Інцидент трапився вранці 25 листопада.

За словами очевидців, унаслідок вибуху машина сильна деформувалася, повідомляють місцеві телеграм-канали. Автівки, які були припарковані поруч, також отримали пошкодження.

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Наразі невідомо, кому належить авто.

Телеграм-канал "Харків 1654" повідомляє, що чоловік вийшов з свого дому, сів за авто, а тоді спрацював вибуховий пристрій. Ймовірно, що машина належить одному з бізнесменів Харкова.

Водія в стані середньої тяжкості госпіталізували в одну з міських лікарень міста.

На місці події уже працює поліція. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за вбивство.



Авто після вибуху



Водій встиг вибратись з машини

UPD: Взорвали Nissan Qashqai во дворе дома по ул. Чайковского 6. Рядом стоящие автомобили тоже пострадали. Полиция, ГСЧС, все, на месте pic.twitter.com/cndUWgw7mR — Хуевый Харьков (@h_kharkov) 25 ноября 2019 г.



