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      У центрі Харкова прогримів вибух: фото

      344 Читать новость на русском
      У центрі Харкова прогримів вибух / sq.com.ua

      У Харкові на вулиці Лермонтовська, 6 поблизу житлового будинку вибухнув автомобіль Nissan. Вибуховий пристрій спрацював усередині авто, водій з машини вибрався. Інцидент трапився вранці 25 листопада.

      За словами очевидців, унаслідок вибуху машина сильна деформувалася, повідомляють місцеві телеграм-канали. Автівки, які були припарковані поруч, також отримали пошкодження.

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      Наразі невідомо, кому належить авто.

      Телеграм-канал "Харків 1654" повідомляє, що чоловік вийшов з свого дому, сів за авто, а тоді спрацював вибуховий пристрій. Ймовірно, що машина належить одному з бізнесменів Харкова.

      Водія в стані середньої тяжкості госпіталізували в одну з міських лікарень міста. 

      На місці події уже працює поліція. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за вбивство.

      харків вибух
      Авто після вибуху

      авто вибух харків
      Водій встиг вибратись з машини


       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Транспорт Поліція Новини Харкова Вибух
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