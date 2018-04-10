У центрі Харкова відбулася перестрілка, є поранені: з'явились фото

У самісінькому центрі Харкова відбулася перестрілка. Відомо, що близько 20 осіб у спортивних костюмах забігли в один із під'їздів на вулиці Чайковського. Після цього там було чути звуки пострілів та крики.

Про це інформує Depo Харків.

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Очевидці розповіли про групу із 20-30 молодиків у спортивних костюмах, які забігли в один із під'їздів на вулиці Чайковського. Було чутно хлопки та крики. Після цього молодики втекли у напрямку станції метро "Архітектора Бекетова",

– пишуть у виданні.

Також очевидці повідомили, що у нападників була зброя та кастети.

Заінформацією місцевого ЗМІ, активісти "Національного корпусу" намагалися проникнути до квартири на третьому поверсі. У квартирі мешкає жінка. Їй на допомогу прибула "група підтримки". Після цього в гаражах біля будинку сталася бійка та стрілянина між групами чоловіків.

На цей час точно невідомо, хто розпочав стрілянину.

У ЗМІ повідомляють про щонайменше двох поранених у перестрілці. Їх вже шпиталізували. За попередньою інформацією, серед постраждалих є один відомий харківський спортсмен.

У Харкові сталася стрілянина

За попередньою інформацією, учасники стрілянини – активісти "Національного корпусу"

Серед постраждалих є один відомий харівський спортсмен

Нагадаємо, нещодавно активісти "Національного корпусу" зірвали тренінг "Особливості роботи психолога з представниками ЛГБТ-спільноти", який проходив у Полтаві. Зі слів представників організації, вони зірвали захід через те, що виступають за традиційні сімейні цінності.