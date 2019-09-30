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      У центрі Києва чоловік погрожує стрибнути з даху будинку: відео

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      В центрі столиці чоловік погрожує стрибнути з даху будівлі
      В центрі столиці чоловік погрожує стрибнути з даху будівлі / Фото з відкритих джерел

      У Києві невідомий чоловік вибрався на дах одного з будинків на Хрещатику за номером 7/11 та погрожує стрибнути вниз. Чоловік висунув низку вимог.

      Про це з місця події повідомляє "Інформатор Київ", який веде пряму трансляцію у Facebook.

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      Один із правоохоронців розповів, що з чоловіком на даху намагаються домовитися працівники поліції. Біля будівлі все оточено поліцією та рятувальниками, також чергують медики.

      Попередньо, чоловік висунув вимоги – "дві пожежні автівки, журналістів та рупор". Однією з вимог було – замовкнути компанії, яка співала пісні на Майдані Незалежності.

      Чоловік також вимагав, щоб його вислухали, однак наразі говорити відмовився. Наразі на дах будівлі направилися рятувальники та працівники поліції.

      На місце прибула спецбригада рятувальників ДСНС. Один із надзвичайників заявив, що спеціально навчені люди зроблять все можливе для того, аби попередити негативні наслідки.


      Спецбригада надзвичайників прибула на місце інциденту


      Чоловік сидить на краю будинку

      blog_ava
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      29 вересня
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      Теги: ДСНС Поліція Новини Києва Новини України
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