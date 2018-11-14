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      У центрі Києва дівчина розбила сокирою Porsche

      795 Читать новость на русском
      У столиці білявка розбила дороге авто сокирою
      У столиці білявка розбила дороге авто сокирою / Скріншот

      У Києві жінка в рожевому пальто за допомогою сокири розбила дорогий родстер марки Porsche.

      Про це стало відомо з оприлюдненого у соцмережі Facebook відеозапису.

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      Інцидент стався на вулиці Шота Руставелі у центрі міста. На відеозаписі, видно, як білявка за допомогою балончика з фарбою пише образливе слово на двері машини. Потім вона кілька разів б'є сокирою по капоту автомобіля, після чого залишає на ньому ще одну образливий напис.

      Далі жінка б'є лобове скло машини, залишає в ньому сокиру і сідає в припаркований поруч автомобіль покидаючи місце події.

      Свідками інциденту стало багато очевидців, які знімали те, що відбувається на камери мобільних телефонів.

      Дивіться відео: дівчина у центрі Києва розбила сокирою Porsche

       

      Теги: Новини України Новини Києва Авто Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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