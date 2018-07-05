У центрі Києва елітна іномарка влетіла у маршрутку з пасажирами: фото
У четвер, 5 липня, вранці близько 10:15 у центрі Києва на вулиці Євгена Коновальця позашляховик на швидкості в'їхав у маршрутку, яка перевозила людей.
Про це повідомляє видання "Інформатор".
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Відзначається, що автомобіль Toyota Sequoia їхав у бік бульвару Лесі Українки і на швидкості в'їхав ззаду в маршрутку, з якої в цей час виходили люди. За попередньою версією, водій іномарки не впорався з керуванням.
Патрульні, які прибули на місце аварії повідомили, що від зіткнення постраждали п'ятеро пасажирів маршрутки, троє з них були госпіталізовані, двоє відмовилися від допомоги. У одного з потерпілих діагностували струс мозку, про стан інших наразі невідомо.
Як розповіли очевидці, винуватець ДТП намагався втекти, але правоохоронцям вдалося його зупинити. І водій маршрутки, і водій позашляховика травм не отримали.
У центрі Києва позашляховик влетів у маршрутку
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