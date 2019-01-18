У центрі Києва горіла будівля на території ТРЦ "Гулівер"

Вночі 18 січня у центрі столиці загорілася двоповерхова будівля на території ТРЦ Gulliver. Епіцентр пожежі перебував на другому поверсі будівлі.

Про це повідомило видання "Інформатор".

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Зазначається, що будівлю давно не була в експлуатації і виглядала покинутою.

Епіцентр спалаху розташований у кімнаті на другому поверсі. Звідти полум'я частково поширилося на дах. Близько 1:15 рятувальники ліквідували наслідки пожежі.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. Будівля хоч і знаходиться на території, що охороняється, туди все ж можна потрапити, обійшовши з іншого боку. Тому не виключено, що влаштувати пожежу могли бездомні. Поліцейські обійшли територію навколо, але нічого підозрілого не виявили.



У Києві горіла будівля на території ТРЦ "Гулівер" / Владислав Кузнецов "Інформатор"