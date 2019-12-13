У центрі Києва горів ресторан

В одному із ресторанів Печерського району, у самому центрі Києва, сталася пожежа – загорілася кухня. На щастя, вогонь вдалося швидко загасити. У іншому випадку могла виникнути небезпека для людей, що мешкали у 5-поверховому будинку, на першому поверсі якого ресторан і був розташований.

12 грудня о пів на десяту вечора ДСНС отримала повідомлення про пожежу в одному із закладів громадського харчування на вулиці Басейній, 1/2 у Києві (це Печерський район столиці).

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Пожежно-рятувальна бригада, яка оперативно прибула на місце за викликом, виявила, що загорілася кухня ресторану.

Цей ресторан розташований на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Тобто, поширення вогню загрожувало б майну, життю та здоров'ю його мешканців.

До слова, відвідувачів ресторану персонал закладу евакуював ще до прибуття пожежників.

Згідно з інформацією ДСНС, пожежу ліквідували о 22:45. Наслідком надзвичайної ситуації стали лише пошкоджені меблі та почорнілі стіни й стеля. Жодна людина не постраждала.

Гасили вогонь 6 пожежних машин та 26 рятувальників.

12 грудня ще одна пожежа сталася в Одесі: у приватному садку "Мандарин" начебто вибухнув генератор.