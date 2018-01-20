У центрі Києва масштабна пожежа: фото та відео з місця події

Ввечері 20 січня на вулиці Богдана Хмельницького в самому центрі Києва сталась велика пожежа.

Як інформують у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, вогонь спалахнув у відселеній будівлі на вулиці Хмельницького, 12, одразу неподалік від ЦУМу.

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За словами речниці ДСНС у Києві, вогонь охопив площу приблизно у 600 метрів квадратних. Займання сталось на 5-му та 6-му поверхах і, як наслідок, загорівся дах.

На місці працює понад 70 пожежників та майже 20 одиниць техніки.

Серед ймовірних причин пожежі називають зумисний підпал або необережне поводження з вогнем.

Очевидці публікують у соцмережах фото та відео з місця пожежі, яку помітно здалеку.

Дивіться відео з місця пожежі на вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва: