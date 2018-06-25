У центрі Києва підземні переходи обладнають ліфтами для людей з інвалідністю
У Києві до 2020 року планують обладнати підземні переходи на Майдані Незалежності ліфтами для потреб людей з інвалідністю.
Про такі плани повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
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У відомстві зазначають, що протягом 2018-2019 років в планах реконструкція підземного переходу на Майдані Незалежності. Далі там передбачається встановлення чотирьох ліфтів для користування осібами з інвалідністю.
Упродовж вказаного періоду КК "Київавтодор", якого визначено замовником робіт, має отримати вихідні дані для проектування, визначити генеральну проектну та підрядну організації для виконання робіт, отримати та затвердити експертизу, а також проконтролювати виконання робіт,
– йдеться у повідомленні.
Бюджет проекту реконструкції підземних переходів та встановлення ліфтів – 20 мільйонів гривень. Кошти надходитимуть із програми соціального і економічного розвитку Києва на 2018-2020 роки.
"Ми маємо дбати про людей, які обмежені у можливості пересування. Усім без винятку має бути комфортно у місті, і завдання влади – створити для цього умови", – підкреслив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.
Зазначається, що відповідне розпорядження КМДА вже підписано і станом на початок року на проведення робіт витрачено 80,9 тисяч гривень.