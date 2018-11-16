У центрі Києва пограбували народного депутата, – ЗМІ

Невідомі у Києві пограбували депутата Верховної Ради з фракції "Народний фронт" Ярослава Єдакова.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на джерела.

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Співрозмовник видання повідомив, що пограбування сталося, коли нардеп з дочкою відпочивав у в універмазі "Україна" на площі Перемоги.

У цей час грабіжники викрали його портмане з автомобіля. У ньому були документи, банківські картки та готівка, сума якої не уточнюється.

При цьому серед вкрадених документів виявилися депутатське посвідчення, водійські права і техпаспорти на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado і Toyota Camrу, власниками яких числяться родичі депутата.

Хто такий Ярослав Єдаков?Народний депутат фракції "Народний фронт" пройшов у Раду в 2016 році 77 номером, тому що низка нардепів були призначені міністрами і склали повноваження. Єдаков також є членом комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.