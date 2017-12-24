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У центрі Києва сталась сутичка між "Азовом" та учасниками акції "Кава на Хрещатику"

14:26, сьогодні 2892 Читать новость на русском
У центрі Києва сталась сутичка між учасниками акції
У центрі Києва сталась сутичка між учасниками акції

На Майдані Незалежності близько 200 осіб зібралось на акцію "Кава на Хрещатику". Між учасниками та бійцями "Азова" сталась сутичка, обійшлось про постраждалих.

Про це повідомляє "Громадське".

У центрі Києва зібрались активісти на акцію "Кава на Хрещатику", метою якої є "зобразити іншу реальність".

"Суть акції – зібратися з друзями, кави випити. Ось вся суть цієї акції. Є частина військових, з якими був знайомий ще з 2014-2015 років, але вони по свої містах. Тому це складно. Треба зустрічатися частіше", – сказав радник президента України Юрій Бірюков, повідомляє УНІАН.

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Між бійцями "Азова" та іншими військовими на Майдані Незалежності сталась суперечка з радником президента Юрієм Бірюковим. Зокрема, військові вимагали від нього спростування інформації про те, що Маріуполь звільняли бійці 72-ої бригади, а не "Азов".

Один з учасників акції "Кава на Хрещатику" під час суперечки штовхнув бійця з "Азова" – зав'язалась бійка. Бірюкова відтягли у бік і він зник.

"Можна любити/не любити каву. Але як можна не любити Україну?" – написав журналіст Роман Скрипін на своїй сторінці у Facebook.

У мережі з'являються перші фото з акції на Хрещатику.

Нагадаємо, 24 грудня ветерани АТО запросили українців на акцію "Кава на Хрещатику", щоб відпочити від політики.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва "Азов" Сутички Сутички в Києві
Джерело: 24 Канал
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