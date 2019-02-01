У центрі Києва сталася масштабна ДТП за участю семи машин

На бульварі Дружби народів у Києві сталася масштабна аварія, там зіштовхнулися аж сім автомобілів.

Спочатку учасниками ДТП стали дві машини. Згодом, коли інша автівка намагалась об'їхати аварію, в неї в'їхала ще одна. Від цього авто викинуло на зустрічну смугу, повідомили у "ТСН".

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На щастя, обійшлося без травмованих. Однак, рух бульваром ускладнено: з восьми смуг автодороги в обидва боки проїзною залишилась лише одна – в напрямку з Лівого берега на Правий.

Дивіться відео: на бульварі Дружби народів у Києві зіштовхнулися сім автомобілів

На місці аварії працюють поліцейські.



Масштабна аварія у Києві



ДТП за участі семи авто на бульварі Дружби народів у Києві

Днем раніше, 31 січня, на перетині проспекту Перемоги та вулиці Саксаганського у столиці зіткнулися п'ять автомобілів. Внаслідок ДТП загинула дівчина.