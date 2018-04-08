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ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У центрі Києва тисячі людей святкують Великдень

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Кияни на Великдень збиралися на Михайлівській площі, де відбувається фестиваль. Та на Софіївській, де діє вже традиційна виставка великодніх яєць. Люди вітали одне одного та передавали вітання військовим на Схід.

Дві центральні площі столиці переповнені. Цілими родинами ходять то на Софійську, то на Михайлівську площу аби нічого не пропустити і побачити усе дійство, яке тут влаштували.

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На сцені відбувається святковий концерт та великодній молебень за участю католицьких, православних та протестантських священників.

Ми назвали його "Твоя пасха фест" з бажанням, щоб сьогоднішній день став особистим для кожного, хто прийде на наш фестиваль,
– організатор фестивалю Оксамита Новачук.

Вже традиційно відкрився фестиваль пасхальних писанок. Сюрпризом стали розмальовані фігури ще одного символу свята – кролика. Організатори фестивалю вирішили поєднати українську великодню традицію з міжнародною. Всі символи були розписані вручну художниками з усієї України.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Великдень Новини України Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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