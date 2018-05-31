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У центрі Києва учасниця групи смерті "Синій кит" порізала собі вени: фото

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У Києві 16-річна учасниця групи
У Києві 16-річна учасниця групи "Синій кит" порізала собі вени / Фото з відкритих джерел

У середу ввечері, 30 травня, в центрі Києва на вулиці Хрещатик неповнолітня 16-річна учасниця групи смерті "Синій кит" порізала собі вени.

Інцидент стався близько 23:20, повідомляє видання "Інформатор".

Читайте також: Як в Україні борються з смертельною грою "Синій кит"

За словами друзів потерпілої, їх подруга в одній із соціальних мереж є учасницею групи "Синій кит", в якій підлітків демотивують та схиляють до самогубств.

Зазначається, що в цей вечір їх компанія гуляла і розпивала спиртні напої в центрі столиці. Згодом, дівчина через нерозділене кохання до хлопця намагалася накласти на себе руки. Вона розбила скляну пляшку і осколками битого скла почала різати собі руку в районі передпліччя.

Друзі постраждалої викликали швидку допомогу і 16-річну дівчину госпіталізували в лікарню.


У Києві неповнолітня учасниця групи смерті "Синій кит" порізала вени 


У центрі столиці неповнолітня дівчина намагалася скоїти самогубство


Постраждалу учасницю групи "Синій кит" госпіталізували в Києві

Нагадаємо, у грудні в Україні серед дітей стала популярною нова суїцидальна гра "Червона сова", принцип якої є таким самим, як у гри "Синій кит".

Що таке "Синій кит"? Координована підліткова гра, поширена переважно в російськомовних соціальних мережах (зокрема, ВКонтакті), кінцевим підсумком якої є доведення гравця до самогубства. Координуванням та поширенням цієї гри в Інтернеті займаються адміністратори так званих "груп смерті". Зазвичай у гру втягуються підлітки віком від 12 до 16 років, хоча є повідомлення про спроби вербування в гру і молодших дітей. Поширення гри розпочалось у Росії у кінці 2015 року, та поступово розповсюдилось на країни колишнього СРСР – Україну, Казахстан, Киргизстан, Білорусь та країни Прибалтики.

Теги: Новини України Новини Києва Флешмоб Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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