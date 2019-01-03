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      У центрі Києва вбили працівника Управління держохорони: фото, відео

      1981 Читать новость на русском
      У центрі Києва з одного удару вбили чоловіка
      У центрі Києва з одного удару вбили чоловіка / Інформатор

      Ввечері 2 січня у центрі Києва невідомий чоловік ударом в голову вбив 26-річного місцевого жителя, ймовірно, – співробітника Управління державної охорони.

      Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції у Києві Оксана Блищик в коментарі "Уніан".

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      Свідки розповіли правоохоронцям, що трагедія розпочалася з дорожнього конфлікту. Чоловік, який вигулював двох собак, почав конфліктувати з водієм автомобіля щодо першочерговості проходу або проїзду на переході. Чоловіки почали на підвищених тонах з’ясовувати стосунки. Під час цього конфлікту чоловік, який вигулював собак, вдарив опонента рукою в голову. Той впав і помер,
      – розповіла Блищик.

      Відомо, що інцидент трапився на вулиці Саперне поле у Печерському районі столиці. За попередньою інформацією, загиблий 26-річний чоловік був працівником УДО. У мережі також поширили інформацію про те, що чоловік проживав у Києві, проте був родом із Кам'янця-Подільського. За непідтвердженою інформацію, у нього залишилась дружина та маленька дитина.


      Підозрюваний у вбивстві працівника УДО

      "На цей час ми розуміємо, що загиблий – киянин, 1992 року народження, є інформація, що він співробітник УДО, але ми змушені перевірити її офіційно", – додала Блищик.

      Своєю чергою, у Facebook-спільноті "Киев оперативный" оприлюднили прикмети зловмисника. 

      Спортивна статура, 185 сантиметрів зросту, носить бороду, має неслов'янську зовнішність. Був одягнений у темну спортивну куртку, чорний капюшон, сині спортивні штани,
      – мовиться у повідомленні.

      Відомо, що зловмисник зник із місця подій одразу після того, як вдарив свого опонента. 

      Слідчі почали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

      Додамо, що у соцмережах припускають, що злочин міг вчинити професійний боксер та навіть називають його ім'я. Візуально чоловік схожий на людину, яку в момент інциденту зафіксували камери спостереження.

      Дивіться відео з місця вбивства працівника УДО у Києві (18+)

       

      Теги: Новини Києва Кримінальні новини Поліція Жертви
      Джерело: 24 Канал
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