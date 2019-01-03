У центрі Києва вбили працівника Управління держохорони: фото, відео

Ввечері 2 січня у центрі Києва невідомий чоловік ударом в голову вбив 26-річного місцевого жителя, ймовірно, – співробітника Управління державної охорони.

Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції у Києві Оксана Блищик в коментарі "Уніан".

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Свідки розповіли правоохоронцям, що трагедія розпочалася з дорожнього конфлікту. Чоловік, який вигулював двох собак, почав конфліктувати з водієм автомобіля щодо першочерговості проходу або проїзду на переході. Чоловіки почали на підвищених тонах з’ясовувати стосунки. Під час цього конфлікту чоловік, який вигулював собак, вдарив опонента рукою в голову. Той впав і помер,

– розповіла Блищик.

Відомо, що інцидент трапився на вулиці Саперне поле у Печерському районі столиці. За попередньою інформацією, загиблий 26-річний чоловік був працівником УДО. У мережі також поширили інформацію про те, що чоловік проживав у Києві, проте був родом із Кам'янця-Подільського. За непідтвердженою інформацію, у нього залишилась дружина та маленька дитина.



Підозрюваний у вбивстві працівника УДО

"На цей час ми розуміємо, що загиблий – киянин, 1992 року народження, є інформація, що він співробітник УДО, але ми змушені перевірити її офіційно", – додала Блищик.

Своєю чергою, у Facebook-спільноті "Киев оперативный" оприлюднили прикмети зловмисника.

Спортивна статура, 185 сантиметрів зросту, носить бороду, має неслов'янську зовнішність. Був одягнений у темну спортивну куртку, чорний капюшон, сині спортивні штани,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що зловмисник зник із місця подій одразу після того, як вдарив свого опонента.

Слідчі почали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Додамо, що у соцмережах припускають, що злочин міг вчинити професійний боксер та навіть називають його ім'я. Візуально чоловік схожий на людину, яку в момент інциденту зафіксували камери спостереження.

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