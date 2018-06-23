У центрі Києва вдруге за рік горів відселений будинок: з'явились фото

Вранці 23 червня на вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва вдруге з початку року горів старовинний будинок.

Як інформує прес-служба ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам приблизно о 10 ранку суботи.

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Вогонь спалахнув у відселеному будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 14.

Пожежники, які прибули на виклик, з'ясували, що горить дах 5-поверхової будівлі.

О 10:29 пожежу на площі у 30 квадратних метрів вдалось локалізувати, а о 10:47 ліквідувати.

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Це вже не перша пожежа у цій відселеній будівлі в центрі Києва з початку року. 20 січня у будівлі на Богдана Хмельницького горіла частина 5-го поверху.