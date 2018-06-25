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У центрі Києва викрали людину: поліція ввела план "перехоплення"

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Викрадення людини
Викрадення людини

Київські поліцейські розшукують зловмисників, які насильно посадили чоловіка у автомобіль на вулиці Тургенівській.

Про це повідомляє "Українська правді" з посиланням на речницю поліції Києва Оксану Блищик.

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"Близько 12:00 у чергову частину Шевченківського управління поліції почали надходити повідомлення від свідків про те, що на вулиці Тургенівській двоє невідомих насильно посадили невстановленого чоловіка у автомобіль темного кольору та поїхали з місця події", – зазначила речниця.

На місце викрадення прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Вони опитали свідків.

"У столиці ввели план "перехоплення": розшукується автомобіль "Фольксваген Гольф" темно-синього кольору", – додала Блищик.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Києві невідомі викрали підприємця Сурена Мамояна та 11 діб тримали його прикутим до ліжка.

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Викрадення Поліція
Джерело: 24 Канал
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