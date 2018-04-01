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У центрі Києва з даху будинку впала дівчина

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Дівчина з місця події забрала швидка допомога
Дівчина з місця події забрала швидка допомога / Інформатор

У суботу ввечері, 31 березня, у Києві відбулося відкриття фестивалю «Французька весна». Деякі з глядачів вирішили подивитися на шоу з висоти, відтак забралися на дах одного з будинків на вулиці Володимирській. Саме звідти і провалилася дівчина.

Загалом руферів зібралося близько 60 осіб, повідомляє "Інформатор".

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На даху зібралося близько 60 осіб

Спочатку вони забралися на дах одного будинку, однак їх звідти вигнали за допомогою поліції. Відтак вони перебралися на будинок № 18 по вулиці Володимирській. На даху цього будинку була скляна ділянка. Саме на неї наступила дівчина, яка провалилася.

За даним очевидців, дівчина пролетіла декілька поверхів, після чого приземлилася на сходи. Після цього її забрала швидка допомога.

Теги: Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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