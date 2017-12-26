У центрі Києва з елітного магазину вкрали 40 найдорожчих шуб

У центральній частині Києва, на Хрещатику, невідомі за кілька хвилин пограбували магазин верхнього одягу Rapsodi, вкравши 40 шуб.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Зловмисники розбили скляні двері магазину близько 7:20. На місці одразу спрацювала сигналізація і вже через 4 хвилини на місці вже були співробітники поліції охорони, проте злочинці встигли втекти.

Зазначається, що вони проникли в магазин, розбивши скляні двері. На місці злочину правоохоронці знайшли два ломи.

Грабіжники забрали, за попередніми підрахунками, 40 найдорожчих шуб, проте дублянки та куртки не брали. Вони також не чіпали касу магазину.

Як повідомив власник магазину, вартість одного викраденого хутряного виробу оцінювалася від 40 до 60 тисяч гривень.

Наразі справою займаються правоохоронці. Відомо, що над входом у крамницю є камери відеоспостереження.



Грабіжники винесли лише дорогі шуби