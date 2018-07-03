У центрі Києва загорілась історична будівля: фото

У Києві на Подолі горіла історична триповерхова будівля. На те, щоб ліквідувати пожежу вогнеборцям знадобилося 2 години.

Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві.

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3 липня об 11:36 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Межигірській 27, що у Подільському районі столиці. На місце події негайно було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що загорання сталося в напівзруйнованій 3-поверховій недіючій будівлі.



У Києві вчетверте за 11 років горіла та сама історична будівля

Пожежу ліквідували за 2 години, для цього у ДСНС залучили 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 людей особового складу Київського гарнізону.

На щастя, в результаті загорання ніхто не постраждав. Причина займання поки не встановлена.



Пожежники за 2 години ліквідували займання

До слова, ця напівзруйнована будівля, відома як "будинок Вертипороха".

Що таке "будинок Вертипороха"? Історична будівля, розташована на Подолі у Києві. У XIX столітті це був прибутковий будинок, який належав багатому чернігівському купцеві Вертипороху. Будівля побудована в неоренесансному стилі. Зараз вона перебуває у крайньому аварійному стані.

У 2001 році з будинку відселили мешканців і демонтували аварійні балкони, йому надали статус нежитлового та відправили на реконструкцію. У 2007 Подільська райдержадміністрації без конкурсу віддала споруду на приватизацію.

Новий власник реконструкції не проводив. Робилися спроби повернути "будинок Вертипороха" у власність міста, проте зробити це не вдалось.

Будівля вже кілька разів займалася. Перша пожежа спалахнула 2007 року, інші — в 2014 і 2017 роках.