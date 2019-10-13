У центрі Києва перекриють рух через футбол: куди краще не їхати

У центрі Києва 14 жовтня перекриють низку вулиць через проведення футбольного матчу Україна – Португалія на НСК "Олімпійський". Однак матро працюватиме на одну годину довше.

Через обмеження водіям краще оминати низку вулиць у визначені години, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Центр Києва перекриють – куд краще не їхати:

з 6:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – заборонена зупинка та стоянка транспорту на вулиці Казимира Малевича (від Ковпака до Івана Федорова) і на вулиці Миколи Грінченка (від Івана Федорова до Кіровоградської);

з 6:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – заборонена зупинка та стоянка транспортних засобів на вулиці Еспланадній (від Басейної до Саксаганського) і на вулиці Фізкультури (від Великої Васильківської);

з 18:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – заборона руху на вулиці Еспланадній (від Басейної до Саксаганського), вулиці Жилянській (від Великої Васильківської), вулиці Шота Руставелі (від Жилянської до Басейної). Виняток – громадський транспорт;

з 16:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – заборона руху на вулиці Фізкультури (від Великої Васильківської). Виняток – громадський транспорт;

з 23:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – заборона руху на вулиці Великій Васильківській (до Жилянської). Виняток – громадський транспорт.

Окрім того, під час маршу вболівальників збірної України водії не зможуть проїхати за таким маршрутом: парк імені Тараса Шевченка – вулиця Льва Толстого – площа Льва Толстого – вулиця Велика Васильківська – вулиця Рогнединська – вулиця Еспланадна – Спортивна площа – Троїцька площа – ДП НСК "Олімпійський".

Водночас столичний метрополітен у ніч на 15 жовтня працюватиме на годину довше.