У центрі Києва зловмисник викрав автомобіль патрульних і збив на ньому поліцейську: подробиці

В ніч на 22 квітня у центрі Києва було неспокійно. Так, прямісінько на Майдані зловмисник викрав автомобіль правоохоронців і збив на ньому поліцейську.

Трапився цей інцидент близько опівночі. На перехресті вулиць Хрещатик та Михайлівської екіпаж патрульної поліції працював за викликом: на місці буянила нетвереза компанія. Патрульні почали розбиратися в ситуації та встановлювати подробиці події, але у цей час до службового автомобіля Toyota Prius раптово підбіг невідомий чоловік та сів за його кермо.

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Різко натиснувши на педаль газу чоловік розпочав рух, при цьому збив патрульну поліцейську, яка намагалася його зупинити, та здійснив викрадення службового авто,

– повідомляють у Нацполіції.

Автівку вдалося зупинити на Залізничному шосе. Викрадений службовий автомобіль заблокували та зупинили екіпажі патрульної поліції, зловмисника затримали. За словами правоохоронців, особа, що вчинила напад, скоріш за все перебувала у важкому стані наркотичного сп’яніння.

Постраждалу внаслідок наїзду патрульну шпиталізували до лікарні з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку. Медики оцінюють її стан як задовільний.