У центрі Києва знову познущалися над "Іконами Революції"

На вулиці Грушевського у Києві вандали познущалися з "Ікон Революції" – трьох графіті, які створили під час Євромайдану. Невідомий чоловік написав на зображеннях слово "Fake" балончиком із фарбою.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Києва.

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До чергової частини столичної поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Грушевського невідомі зробили написи на відновлених графіті часів Майдану. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для затримання зловмисника, а також встановлюють наявність записів камер відеонагляду, які могли б зафіксувати правопорушення,

– йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці наразі опитують можливих свідків і очевидців події.

В той же час автор графіті, художник на прізвисько Sociopath написав на своїй сторінці у Facebook, що невідомі надіслали йому відео. На кадрах цього ролика видно, як чоловік у капюшоні розписує "Ікони Революції".

"Сьогодні вранці отримав це відео. Хтось вирішив в такий спосіб нагадати міністру Нищуку про те, що за свої слова треба відповідати. Я пане міністре, теж нагадаю Вам нашу другу зустріч, коли Ви сказали, що репутація для Вас важлива. Але зараз вона виглядає як стіна на Груші — фейкова, як і вся політика Вашої влади", – написав художник.

Нагадаємо, у вересні 2017 року патріотичні графіті, створені під час подій Євромайдану, вже стирали. Це зробили власники елітного магазину меблів, на фасаді будівлі якого й був розміщений триптих.

Згодом екс-міністр культури України В’ячеслав Кириленко зазначив, що за ці дії загрожує кримінальна відповідальність. Крім того, активісти підпалили шини і потрощили магазин на знак протесту проти знищення графіті.



Автор роботи Sociopath свого часу наголошував, що до нього ніхто з представників державних інституцій не звертався з проханням відновити картини, однак пообіцяв відновити трилогію після того, як ситуація набуде правильного розвитку.

Проте замість нього "Ікони Революції" відновили представники громадської організації "Новий вогонь". Художник Sociopath розкритикував ці дії активістів, заявивши, що "вандальна акція організації "Новий Вогонь" остаточно знищила можливість будь-яких реставраційних робіт з відновлення оригінальних майданівських символів.

