У центрі Києва з’явився безкоштовний Wi-Fi

У центрі Києва запрацював безкоштовний доступ до інтернету через Wi-Fi. Так, безкоштовний Wi-Fi працює на Андріївському узвозі, Контрактовій, Михайлівській, Софіївській, Поштовій площах та у парку Шевченка.

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

Журналісти видання перевірили якість роботи мережі. Так, на Софійській і Михайлівській площах підключитися до безкоштовного інтернету вдалося без перешкод. Проте не вдалося відключитися до Wi-Fi на Поштовій площі, а на Контрактовій площі підключення відбулося із деякими складнощами. Водночас на Андріївському узвозі та в парку ім. Тараса Шевченка усе працює відмінно.

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Київська влада переконує, що доступ до мережі буде без паролів, а скористатися інтернетом можна буде й по завершенню свят.

Зазначимо, що безкоштовний Wi-Fi обіцяють також у наземному громадському транспорті Києва на початку 2018 року.