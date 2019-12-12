У центрі Києва з’явився сквер імені Павла Шеремета

Депутати Київради 12 грудня проголосували за надання імені Павла Шеремета одному зі скверів у центрі столиці. Таке рішення ніяк не вдавалося прийняти довгих 2 роки.

Ім’я журналіста носитиме зелена зона на перетині вулиць Рейтарської та Стрілецької у Шевченківському районі столиці. Про це інформує пресслужба Київради.

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Місце обрали за попереднім погодженням з близькими Шеремета.

Павло завжди обирав свободу і платив за це дуже дорогу ціну. Сьогодні українці також платять дорогу ціну за свободу. Цей сквер буде не імені Павла Шеремета, а сквер вільної людини, яка заплатила за свободу, яка цінувала цю свободу,

– наголосила головна редакторка "Української Правди" Севгіль Мусаєва.

Слід наголосити, що Павло Шеремет активно співпрацював із "Українською Правдою" та вважався її журналістом.

"За вісім хвилин до початку брифінгу (йдеться про брифінг МВС щодо справи Шеремета – 24 канал) депутати Київської міської ради проголосували за надання імені Павла Шеремета одному зі скверів у центрі міста. На це рішення ми чекали понад 2 роки. Хочеться вірити, що так само ми колись дізнаємося прізвища людей, які причетні до вбивства Павла", – мовиться у дописі Мусаєвої у фейсбук.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. За словами слідчих, вбивство здійснили з метою дестабілізації ситуації у країні. Через понад 3 роки після вбивства, 12 грудня, у МВС повідомили про затримання 5 фігурантів справи: Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка; ще 2 підозрюваних – сім’ю Грищенків затримали раніше за підозрою у замаху на іншу особу.